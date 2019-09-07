Військовополонених моряків вивезли з «Лефортово». Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n126461-viyskovopoloneni-moryaky-pokynuly-lefortovo-yih-vezut-v-aeroport-advokat.html

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Військовополонені українські моряки вранці 7 вересня покинули СІЗО «Лефортово» в Москві.

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Українців везуть в аеропорт для завершення процедури обміну полоненими між Україною та Росією. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на керівника групи адвокатів Миколу Полозова.

Російський журналіст Олександр Коц у Twitter написав, що процес обміну утримуваними особами підходить до завершення. За його інформацією, колони машин з в’язнями вже прибули в аеропорти «Бориспіль» та «Внуково». Коц пише, що Україна видає росіянам не лише громадян РФ, але й сепаратистів.

За моєю інформацією з 35 осіб, яких віддають нам, тільки 12 — росіяни. В останній момент зняли Руслана Гаджиєва, якому дали 15 років в прискореному порядку, — йдеться у повідомленні.

Тим часом ЗМІ інформують, що на військовий аеродром в Борисполі прибули карети «швидкої допомоги».

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що сьогодні вранці з СІЗО «Лефортово» виїхали три великі пасажирські автобуси з українськими громадянами. Транспорт супроводжують автомобілі спецслужб та поліції. Очікується, що додому українських та російських в’язнів доправлять президентськими літаками.