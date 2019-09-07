В Борисполь прибыл российский спецборт. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126463-obmen-plennymi-v-borispole-sel-rossiyskiy-samolet-pribyli-avtobusy-s-rossiyskimi-zakluchennymi.html

Ракурс

Участников на обмен пленными, которых Украина выдает Российской Федерации, привезли в аэропорт «Борисполь».

Loading...

Автобус с заключенными уже на территории аэропорта. Об этом 7 августа сообщил российский журналист Александр Коц в Twitter.

СМИ сообщают, что в «Борисполь» уже едут родственники украинских пленных. Ожидается, что военнопленных моряков и политзаключенных доставят в Украину в ближайшие часы. Перед въездом в аэропорт уже собрались десятки журналистов.

Тем временем СМИ сообщают, что самолет с украинской символикой уже сел в московском аэропорту «Внуково» и остановился возле правительственного терминала «Внуково-2». К самолету сразу же прибыли автобусы, в которых могут быть вывезены из СИЗО «Лефортово» удерживаемые украинцы.

Также известно, что в украинском аэропорту «Борисполь» приземлился российский самолет ТУ-204−300. Об этом сообщил журналист Анатолий Цаплиенко в Facebook.

Давно не видел. Самолет с триколором в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой, — написал он.

Напомним, адвокат пленных украинцев Николай Полозов сообщил, что военнопленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве. Украинцев везут в аэропорт для завершения процедуры обмена пленными между Украиной и Россией.