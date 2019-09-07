Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Борисполь прибыл российский спецборт. Фото: flickr.com

Обмен пленными: в «Борисполе» сел российский самолет, прибыли автобусы с российскими заключенными (ФОТО)

7 сен 2019, 11:25
999

Участников на обмен пленными, которых Украина выдает Российской Федерации, привезли в аэропорт «Борисполь».

Loading...

Автобус с заключенными уже на территории аэропорта. Об этом 7 августа сообщил российский журналист Александр Коц в Twitter.

Автобусы с россиянами. Фото: Александр Коц в Twitter

Автобусы с россиянами. Фото: Александр Коц в Twitter

СМИ сообщают, что в «Борисполь» уже едут родственники украинских пленных. Ожидается, что военнопленных моряков и политзаключенных доставят в Украину в ближайшие часы. Перед въездом в аэропорт уже собрались десятки журналистов.

Тем временем СМИ сообщают, что самолет с украинской символикой уже сел в московском аэропорту «Внуково» и остановился возле правительственного терминала «Внуково-2». К самолету сразу же прибыли автобусы, в которых могут быть вывезены из СИЗО «Лефортово» удерживаемые украинцы.

Также известно, что в украинском аэропорту «Борисполь» приземлился российский самолет ТУ-204−300. Об этом сообщил журналист Анатолий Цаплиенко в Facebook.

Давно не видел. Самолет с триколором в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой, — написал он.

Российский самолет в Борисполе. Фото: Анатолий Цаплиенко в Facebook

Напомним, адвокат пленных украинцев Николай Полозов сообщил, что военнопленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве. Украинцев везут в аэропорт для завершения процедуры обмена пленными между Украиной и Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Обмен заключенными с Россией: прибытие самолета с украинцами ждут в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня должен состояться масштабный обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». Домой должны вернуться не только военнопленные моряки, но и политические заключенные

Новости Украины
11:59

Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США — WP

Глава Соединенных Штатов Америки хочет заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Вашингтон требует от Киева начать расследование в отношении сына Джо Байдена

Новости Украины
08:40
Новости партнеров
Загрузка...