Російський адвокат Марк Фейгін. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n126465-advokat-opublikuvav-spysok-gromadyan-ukrayiny-yakyh-sogodni-mojut-obminyaty-na-rosiyan.html

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Марк Фейгін, російський адвокат, заявив, що в україно-російському обміні полонених фігурують 24 українських моряка та 11 засуджених українців.

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Сьогодні додому можуть повернутися політв’язні Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Карп’юк, Станіслав Клих, Олексій Сизонович, Євген Панов та Володимир Балух. Про це Фейгін написав на власній сторінці у Twitter.

У суботу, 7 вересня, повинен відбутися масштабний обмін полоненими між Україною та Росію за формулою «35 на 35». Додому повинні повернутися не лише військовополонені моряки, але й політичні в’язні.

Нагадаємо, вранці з СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси з українськими громадянами, яких доставили в аеропорт «Внуково». Додому вони повинні повернутися на літаку АН-148 президента України.

Українська сторона теж дотримується домовленого процесу. Сьогодні в аеропорт «Бориспіль» прибули автобуси з особами, яких Україна повинна передати Росії. За інформацією журналіста Олександра Коца, з 35 осіб, яких віддадуть РФ, лише 12 мають російське громадянство. У «Борисполі» вже сів літак ТУ-204−300, спеціального льотного загону Росії.