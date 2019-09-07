До України прямує літак з полоненими українцями. Фото: flickr.com

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Літак із громадянами України, яких Російська Федерація звільнила в рамках обміну полоненими, прямує до Києва.

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Президентський Ан-148 вже вилетів з московського аеропорту «Внуково». Про це 7 вересня повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на власній сторінці у Facebook.

Зустрічайте, — написав він.

Російське видання «Інтерфакс» із посиланням на дані сервісу Flightradar24 повідомило, що з аеропорту «Бориспіль» вже вилетів літак Ту-204 спеціального льотного загону «Росія». На його борту перебувають засуджені в Україні росіяни.

Тим часом стало відомо, що президент Російської Федерації Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених громадян України. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на віце-президента Європейського інституту омбудсмена, першого українського омбудсмена Ніну Карпачову, помилування стало наслідком переговорів між главами держави України та Росії.

Внаслідок цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Володимир Зеленський помилував 16 осіб, з них — троє жінок. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб, — зазначила Карпачова.

Нагадаємо, сьогодні вранці в московський аеропорт «Внуково» та київський «Бориспіль» прибули автобуси з учасниками обміну. В Україну можуть повернутися 24 українських військовополонених моряків та 11 політичних в’язнів, серед яких — Олег Сенцов, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб та інші.