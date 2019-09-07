Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126467-zelenskyy-prybuv-do-boryspolya-foto-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 7 вересня прибув до аеропорту «Бориспіль», де незабаром має приземлитися літак Ан-148 з військовополоненими моряками та політичними в’язнями.

Loading...

По приїзді Зеленський пішов до VIP-терміналу. Кортеж президента вдалося зафіксувати журналістам. Про це сьогодні повідомляє «Українська правда».

Крім того, до на території аеропорту перебувають голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник глави МВС Сергій Яровий, а також командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк та очільник генеральної прокуратури Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, з аеропортів «Бориспіль» та «Внуково» вилетіли літаки з учасниками обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією. Літак президента Володимира Зеленського з українцями прямує до Києва. Очікується, що в Україну повернуться 24 українських військовополонених моряків та 11 політичних в’язнів, серед яких — Олег Сенцов, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб та інші.