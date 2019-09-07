Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Зеленський прибув до «Борисполя» (ФОТО, ВІДЕО)

7 вер 2019, 13:35
999

Володимир Зеленський, президент України, 7 вересня прибув до аеропорту «Бориспіль», де незабаром має приземлитися літак Ан-148 з військовополоненими моряками та політичними в’язнями.

Loading...

По приїзді Зеленський пішов до VIP-терміналу. Кортеж президента вдалося зафіксувати журналістам. Про це сьогодні повідомляє «Українська правда».

Зеленський прибув до «Борисполя». Фото: 25 канал, Українська правда

Зеленський прибув до «Борисполя». Фото: 25 канал, Українська правда

Зеленський прибув до «Борисполя». Фото: 25 канал, Українська правда

Крім того, до на території аеропорту перебувають голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник глави МВС Сергій Яровий, а також командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк та очільник генеральної прокуратури Руслан Рябошапка.

Аваков прибув до «Борисполя». Фото: Олександра Сурган

Аваков прибув до «Борисполя». Фото: Олександра Сурган

Нагадаємо, з аеропортів «Бориспіль» та «Внуково» вилетіли літаки з учасниками обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією. Літак президента Володимира Зеленського з українцями прямує до Києва. Очікується, що в Україну повернуться 24 українських військовополонених моряків та 11 політичних в’язнів, серед яких — Олег Сенцов, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб та інші.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Обмін полоненими відбувся: в Києві українців зустрів Зеленський, назвали імена звільнених осіб (ФОТО, ВІДЕО)

Україна та Російська Федерація у суботу, 7 вересня, завершили взаємне звільнення утримуваних та засуджених осіб. В аеропорту «Бориспіль» сів президентський літак Ан-148, який доставив додому 35 громадян України

Новини України
14:14

Військовополонені моряки покинули «Лефортово», їх везуть в аеропорт — адвокат

Українських військовополонених моряків вивезли з слідчого ізолятора «Лефортово». Українців, яких полонили в листопаді 2018 року у Керченській протоці, везуть в аеропорт «Внуково»

Новини України
10:17
Новини партнерів
Загрузка...