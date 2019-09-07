Зеленский прибыл в «Борисполь» (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126467-zelenskiy-pribyl-v-borispol-foto-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 7 сентября прибыл в аэропорт «Борисполь», где вскоре должен приземлиться самолет Ан-148 с военнопленными моряками и политическими заключенными.

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По приезде Зеленский пошел в VIP-терминал. Кортеж президента удалось зафиксировать журналистам. Об этом сегодня сообщает «Украинская правда».

Кроме того, на территории аэропорта находятся глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель главы МВД Сергей Яровой, а также командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка.

Напомним, из аэропортов «Борисполь» и «Внуково» вылетели самолеты с участниками обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Самолет президента Владимира Зеленского с украинцами направляется в Киев. Ожидается, что в Украину вернутся 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.