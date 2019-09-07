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Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский прибыл в «Борисполь» (ФОТО, ВИДЕО)

7 сен 2019, 13:35
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Владимир Зеленский, президент Украины, 7 сентября прибыл в аэропорт «Борисполь», где вскоре должен приземлиться самолет Ан-148 с военнопленными моряками и политическими заключенными.

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По приезде Зеленский пошел в VIP-терминал. Кортеж президента удалось зафиксировать журналистам. Об этом сегодня сообщает «Украинская правда».

Зеленский прибыл в «Борисполь». Фото: 25 канал, Украинская правда

Зеленский прибыл в «Борисполь». Фото: 25 канал, Украинская правда

Зеленский прибыл в «Борисполь». Фото: 25 канал, Украинская правда

Кроме того, на территории аэропорта находятся глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель главы МВД Сергей Яровой, а также командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка.

Аваков прибыл в «Борисполь». Фото: Александра Сурган

Аваков прибыл в «Борисполь». Фото: Александра Сурган

Напомним, из аэропортов «Борисполь» и «Внуково» вылетели самолеты с участниками обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Самолет президента Владимира Зеленского с украинцами направляется в Киев. Ожидается, что в Украину вернутся 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.


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