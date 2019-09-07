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Украинцев в Борисполе встретил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Обмен пленными состоялся: в Киеве украинцев встретил Зеленский, назвали имена освобожденных лиц (ФОТО, ВИДЕО)

7 сен 2019, 14:14
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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся.

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В Киев прибыл президентский самолет Ан-48, который доставил домой 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них — 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных. Транслировали возвращение украинцев СМИ.

С освобожденными украинцами встретился президент Украины Владимир Зеленский. В аэропорту «Борисполь» присутствовали глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, его заместитель Сергей Яровой, командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Среди освобожденных лиц, есть не только пленные моряки, но и политзаключенные Олег Сенцов, Павел Грыб, Владимир Балух.

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Зеленский встречает пленников. Фото: скриншот из трансляции

Пресс-служба президента опубликовала список украинцев, которые вернулись домой из русского плена:

  1. Роман Сущенко
  2. Олег Сенцов
  3. Александр Кольченко
  4. Владимир Балух
  5. Станислав Клых
  6. Николай Карпюк
  7. Сизонович Алексей
  8. Павел Гриб
  9. Эдем Бекиров
  10. Евгений Панов
  11. Артур Панов
  12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск»
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик
  14. Андрей Артеменко, старший комендор
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальник
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск»
  19. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь»
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальник
  21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальник
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
  23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС
  24. Андрей Оприско, моторист-электрик МБАК «Вышгород»
  25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь»
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу»
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик
  28. Виктор Беспальченко, комендор
  29. Владимир Терещенко, комендор
  30. Евгений Семидоцкий, марсово
  31. Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
  32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «смела» 31-го дивизиона судов обеспечения
  34. Сергей Чуліба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования

Напомним, сегодня из аэропортов «Борисполь» и «Внуково» вылетели самолеты с участниками обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Самолет президента Владимира Зеленского с украинцами направляется в Киев. Ожидалось, что в Украину вернутся 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.

Источник: Ракурс


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