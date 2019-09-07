Украинцев в Борисполе встретил Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126468-obmen-plennymi-sostoyalsya-v-kieve-ukraincev-vstretil-zelenskiy-nazvali-imena-osvobojdennyh-lic.html

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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся.

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В Киев прибыл президентский самолет Ан-48, который доставил домой 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них — 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных. Транслировали возвращение украинцев СМИ.

С освобожденными украинцами встретился президент Украины Владимир Зеленский. В аэропорту «Борисполь» присутствовали глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, его заместитель Сергей Яровой, командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Среди освобожденных лиц, есть не только пленные моряки, но и политзаключенные Олег Сенцов, Павел Грыб, Владимир Балух.

Пресс-служба президента опубликовала список украинцев, которые вернулись домой из русского плена:

Роман Сущенко Олег Сенцов Александр Кольченко Владимир Балух Станислав Клых Николай Карпюк Сизонович Алексей Павел Гриб Эдем Бекиров Евгений Панов Артур Панов Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск» Юрий Безъязычный, моторист-электрик Андрей Артеменко, старший комендор Андрей Эйдер, комендор-сигнальник Богдан Головаш, выпускник ИВМС Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск» Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь» Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальник Сергей Цибизов, комендор-сигнальник Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Владислав Костышин, выпускник ИВМС Андрей Оприско, моторист-электрик МБАК «Вышгород» Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь» Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу» Михаил Власюк, моторист-электрик Виктор Беспальченко, комендор Владимир Терещенко, комендор Евгений Семидоцкий, марсово Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «смела» 31-го дивизиона судов обеспечения Сергей Чуліба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования

Напомним, сегодня из аэропортов «Борисполь» и «Внуково» вылетели самолеты с участниками обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Самолет президента Владимира Зеленского с украинцами направляется в Киев. Ожидалось, что в Украину вернутся 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.