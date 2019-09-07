Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинцев в Борисполе встретил Зеленский. Фото: president.gov.ua
Обмен пленными состоялся: в Киеве украинцев встретил Зеленский, назвали имена освобожденных лиц (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126468-obmen-plennymi-sostoyalsya-v-kieve-ukraincev-vstretil-zelenskiy-nazvali-imena-osvobojdennyh-lic.htmlРакурс
Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся.
Loading...
В Киев прибыл президентский самолет Ан-48, который доставил домой 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них — 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных. Транслировали возвращение украинцев СМИ.
С освобожденными украинцами встретился президент Украины Владимир Зеленский. В аэропорту «Борисполь» присутствовали глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, его заместитель Сергей Яровой, командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Среди освобожденных лиц, есть не только пленные моряки, но и политзаключенные Олег Сенцов, Павел Грыб, Владимир Балух.
Пресс-служба президента опубликовала список украинцев, которые вернулись домой из русского плена:
- Роман Сущенко
- Олег Сенцов
- Александр Кольченко
- Владимир Балух
- Станислав Клых
- Николай Карпюк
- Сизонович Алексей
- Павел Гриб
- Эдем Бекиров
- Евгений Панов
- Артур Панов
- Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск»
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- Андрей Артеменко, старший комендор
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальник
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
- Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск»
- Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь»
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальник
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальник
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальника электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС
- Андрей Оприско, моторист-электрик МБАК «Вышгород»
- Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь»
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу»
- Михаил Власюк, моторист-электрик
- Виктор Беспальченко, комендор
- Владимир Терещенко, комендор
- Евгений Семидоцкий, марсово
- Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «смела» 31-го дивизиона судов обеспечения
- Сергей Чуліба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования
Напомним, сегодня из аэропортов «Борисполь» и «Внуково» вылетели самолеты с участниками обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Самолет президента Владимира Зеленского с украинцами направляется в Киев. Ожидалось, что в Украину вернутся 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.
Загрузка...