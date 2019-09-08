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Гриб рассказал, чем занимался во время двухлетнего содержания в России. Фото: Крим.Реалії

Гриб рассказал, чем занимался во время двухлетнего содержания в России

8 сен 2019, 11:32
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Украинский политический заключенный Кремля Павел Гриб рассказал, как проходило его двухлетнее содержание в России.

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По словам Гриба, среди развлечений было только радио, но как его включать он понял только через два года. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Гриб отметил, что на следующий день после перевозки в СИЗО № 2 (перевезли 16 августа) ему дали книгу российского фантаста Дмитрия Глуховского «Метро 2033». В романе рассказывается о жизни россиян в московской подземке после ядерной войны.

Затем Грибу давали другие книги и позволили рисовать. Политзаключенный рисовал различные узоры, чтобы подарить своим друзьям по возвращении на родину.

По словам Гриба, в СИЗО «Лефортово» давали хлеб нормального качества, а вот в изоляторе, в котором он ждал приговора, хлеб имел консистенцию между хлебом и тестом и его можно было прилепить к потолку.

Гриб отметил, что украинцев держали по одному и никогда не сажали в одну камеру. Когда его вывели в автобус с другими политзаключенными, все они перекликались словами «Слава Украине».

В ближайшее время Гриб планирует посмотреть новости и надеется, что ему не надо будет ложиться в больницу.

Напомним, вчера Гриба, украинских военнопленных моряков и других политзаключенных вернули в Украину в рамках обмена.


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