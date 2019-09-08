Ураган «Дориан» ударил по Канаде: полмиллиона человек остались без электричества. Фото: Trend.Az

https://racurs.ua/n126486-uragan-dorian-udaril-po-kanade-polmilliona-chelovek-ostalis-bez-elektrichestva.html

Ракурс

Ураган «Дориан» обрушился на атлантическое побережье Канады. В результате почти полмиллиона канадцев остались без электроснабжения.

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Сильный ветер с порывами до 43 м/сек повалил сотни деревьев и повредил дома в прибрежных районах. На регион также обрушились сильные дожди. Об этом сообщает телеканал CTV, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что без электричества остались жители провинций Остров принца Эдуарда и Новая Шотландия. В Галифаксе сильный ветер повалил большой строительный кран на недостроенный дом.

Сейчас «Дориан» все еще удерживается на втором уровне из пяти возможных. Ураган вызвал сильные волны на побережье Канады. Местами их высота достигает 15 метров.

На ликвидацию последствий буйства стихии власти решили направить 700 военнослужащих.

Как ранее сообщал «Ракурс», количество жертв «Дориана» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, но еще множеством граждан остаются без вести пропавшими. На данный момент около 70 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи. Власти продолжают сражаться с последствиями стихии.