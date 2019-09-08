Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ураган «Дориан» ударил по Канаде: полмиллиона человек остались без электричества. Фото: Trend.Az

Ураган «Дориан» ударил по Канаде: полмиллиона человек остались без электричества

8 сен 2019, 10:47
999

Ураган «Дориан» обрушился на атлантическое побережье Канады. В результате почти полмиллиона канадцев остались без электроснабжения.

Loading...

Сильный ветер с порывами до 43 м/сек повалил сотни деревьев и повредил дома в прибрежных районах. На регион также обрушились сильные дожди. Об этом сообщает телеканал CTV, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что без электричества остались жители провинций Остров принца Эдуарда и Новая Шотландия. В Галифаксе сильный ветер повалил большой строительный кран на недостроенный дом.

Сейчас «Дориан» все еще удерживается на втором уровне из пяти возможных. Ураган вызвал сильные волны на побережье Канады. Местами их высота достигает 15 метров.

На ликвидацию последствий буйства стихии власти решили направить 700 военнослужащих.

Как ранее сообщал «Ракурс», количество жертв «Дориана» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, но еще множеством граждан остаются без вести пропавшими. На данный момент около 70 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи. Власти продолжают сражаться с последствиями стихии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Сенцов и Балух покинули столичную больницу «Феофания» (ВИДЕО)

Несколько уже бывших пленников Кремля после прохождения медосмотра в столичной больнице «Феофания» решили провести первую ночь на свободе со своими близкими. Среди них — кинорежиссер Олег Сенцов и крымский фермер Владимир Балух

Новости Украины
22:31   7 сен
Новости партнеров
Загрузка...