Ураган «Доріан» вдарив по Канаді: півмільйона осіб залишилися без електрики. Фото: Trend.Az

https://racurs.ua/ua/n126486-uragan-dorian-vdaryv-po-kanadi-pivmilyona-osib-zalyshylysya-bez-elektryky.html

Ракурс

Ураган «Доріан» обрушився на атлантичне узбережжя Канади. В результаті майже півмільйона канадців залишилися без електропостачання.

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Сильний вітер з поривами до 43 м/сек повалив сотні дерев і пошкодив будинки у прибережних районах. На регіон також обрушилися сильні дощі. Про це повідомляє телеканал CTV, передає «РБК-Україна».

Зазначається, що без електрики залишилися мешканці провінцій Острів принца Едуарда і Нова Шотландія. У Галіфаксі сильний вітер повалив великий будівельний кран на недобудований будинок.

Зараз «Доріан» все ще утримується на другому рівні з п’яти можливих. Ураган викликав сильні хвилі на узбережжі Канади. Місцями їхня висота досягає 15 метрів.

На ліквідацію наслідків стихії влада вирішила направити 700 військовослужбовців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кількість жертв «Доріана» на Багамських островах збільшилася до 43 осіб, але ще безліч громадян залишаються зниклими безвісти. Наразі близько 70 тис. осіб потребують гуманітарної допомоги. Влада продовжує боротися з наслідками стихії.