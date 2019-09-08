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Ракурс
Смертельна ДТП на Запоріжжі: четверо осіб загинули, є поранені. Фото: UA.News

Смертельна ДТП на Запоріжжі: четверо осіб загинули, є поранені (ФОТО)

8 вер 2019, 10:17
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На трасі у Запорізькій області сталася смертельна ДТП. В наслідок інциденту загинули четверо осіб.

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Ще чотирьох осіб, включаючи двох малолітніх дітей, госпіталізували до медичного закладу з травмами. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Встановлено, що сьогодні близько 1.30 ночі на трасі «Харків-Сімферополь» зіткнулись автомобілі Fiat Doblo та «ВАЗ-2104». Водій іномарки виїхав на зустрічну смугу, де і сталася аварія.

ДТП на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Водій автомобіля «ВАЗ» та дві його пасажирки загинули на місці, а військовослужбовець за кермом Fiat помер від отриманих травм у лікарні.

ДТП на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Львівській області сталася ДТП з 12 постраждалими, усі вони діти. Водій легковика, який зіткнувся з автобусом, загинув на місці.

Джерело: Ракурс


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