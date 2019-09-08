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Смертельное ДТП на Запорожье: четыре человека погибли, есть раненые. Фото: UA.News

Смертельное ДТП на Запорожье: четыре человека погибли, есть раненые (ФОТО)

8 сен 2019, 10:17
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На трассе в Запорожской области произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибли четыре человека.

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Еще четырех человек, включая двух малолетних детей, госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

ДТП на Запорожье. Фото: Нацполиция

Установлено, что сегодня около 1.30 ночи на трассе «Харьков-Симферополь» столкнулись автомобили Fiat Doblo и «ВАЗ-2104». Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

ДТП на Запорожье. Фото: Нацполиция

Водитель автомобиля «ВАЗ» и две его пассажирки погибли на месте, а военнослужащий за рулем Fiat скончался от полученных травм в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях во Львовской области произошло ДТП с 12 пострадавшими, все они дети. Водитель легковушки, которая столкнуласьс автобусом, погиб на месте.

Источник: Ракурс


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