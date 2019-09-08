В России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан. Фото: Цензор

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В России предложили заключить соглашение с Украиной о правовом положении граждан.

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Данный документ должен позволить на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своем официальном сайте.

По словам Москальковой, необходимо заключение межгосударственного соглашения для лиц, которые имеют гражданство России и Украины и хотят вернуться домой.

Омбудсмен заявила, что вчерашний обмен удерживаемыми лицами между странами должен стать частью системной программы действий по нормализации двусторонних отношений, деэскалации, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

По мнению Москальковой, необходимо гарантировать права граждан с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности, когда они хотят переместиться из Украины в Россию или обратно. Также она отметила важность недопущения спекуляций при обращении в судебные органы и международные организации под надуманными предлогами.

По словам Москальковой, Киев вернул Москве российских военнослужащих, которые «поддержали воссоединение Крыма с РФ», а в Украине их осудили за государственную измену, терроризм и посягательство на территориальную целостность государства.

Напомним, в НАТО прокомментировали обмен военнопленными.