Обмен военнопленными прокомментировали в НАТО. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126483-obmen-voennoplennymi-prokommentirovali-v-nato.html

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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией позитивно оценили в НАТО.

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Североатлантический альянс заявил, что приветствует возвращение в Украину политических заключенных, а сам взаимный обмен пленными между Москвой и Киевом получил высокую оценку. Об этом сообщается в официальном заявлении Альянса.

В НАТО отмечают, что их радует факт возвращения на родину украинских моряков, которых РФ захватила в ноябре прошлого года, и режиссера Олега Сенцова. Альянс заявил, что этот обмен является шагом в правильном направлении, и призвал Кремль выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных.

Между тем, в НАТО подчеркнули важность установления истины касательно крушения «боинга» рейса MH17 в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Как известно, вчера произошел обмен военнопленными между Киевом и Москвой. На родину вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных Кремля, среди которых Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб и Эдем Бекиров.

В обмен на них, Россия получила 35 человек, об обмене которых просил Кремль. В Украине они были фигурантами уголовных дел, таких как терроризм и государственная измена.

Напомним, Украина откладывала выдачу Владимира Цемаха, чтобы дать возможность его допросить по делу сбитого «боинга».