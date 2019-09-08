Землетрясение в Китае: есть раненые и погибший. Фото: twitter/therussophile

https://racurs.ua/n126482-zemletryasenie-v-kitae-est-ranenye-i-pogibshiy-video.html

Ракурс

В Китае около 6.42 (1.42 по Киеву) произошло землетрясение. В результате инцидента один человек погиб и еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

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Магнитуда землетрясения составила 5,4, а эпицентр находился на глубине 10 км. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China’s Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2019

Стихийное бедствие разрушило 17 домов и еще 215 были повреждены в уезде Вейюань городского округа Нецзян (юго-западная провинция Сычуань). Подземные толчки зафиксировали еще в нескольких городских округах. Также сообщается, что специалисты проверяют железнодорожное полотно на целостность.

За последний год в этой провинции зафиксировали не менее 132 землетрясений, магнитуда которых была не менее 3,0. Самые большое магнитудой 6,2 произошло в июне этого года.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Филиппинах в конце июля землетрясение унесло жизни восьми человек. В больницу с различными травмами тогда госпитализировали около 60 человек. Стихийное бедствие уничтожило много жилых домов и церквей.