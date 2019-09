В Китае около 6.42 (1.42 по Киеву) произошло землетрясение. В результате инцидента один человек погиб и еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

Магнитуда землетрясения составила 5,4, а эпицентр находился на глубине 10 км. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China’s Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB