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Ракурс
Землетрус у Китаї: є поранені та загиблий. Фото: twitter/therussophile

Землетрус у Китаї: є поранені та загиблий (ВІДЕО)

8 вер 2019, 08:29
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У Китаї близько 6.42 (1.42 за Києвом) стався землетрус. В результаті інциденту одна особа загинула і ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Магнітуда землетрусу становила 5,4, а епіцентр перебував на глибині 10 км. Про це повідомляють УНН, посилаючись на Центральне телебачення Китаю.

Стихійне лихо зруйнувало 17 будинків і ще 215 було пошкоджено у повіті Вейюань міського округу Нецзян (південно-західна провінція Сичуань). Підземніпоштовхи зафіксували ще в кількох міських округах. Також повідомляється, що спеціалісти перевіряють залізничне полотно на цілісність.

За останній рік у цій провінції зафіксували щонайменше 132 землетруси, магнітуда яких була не менше 3,0. Найбільший з магнітудою 6,2 стався у червні цього року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Філіппінах наприкінці липня землетрус забрав життя вісьмох осіб. До лікарні з різноманітними травмами тоді госпіталізували близько 60 осіб. Стихійне лихо знищило багато житлових будинків та церков.


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