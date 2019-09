У Китаї близько 6.42 (1.42 за Києвом) стався землетрус. В результаті інциденту одна особа загинула і ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Магнітуда землетрусу становила 5,4, а епіцентр перебував на глибині 10 км. Про це повідомляють УНН, посилаючись на Центральне телебачення Китаю.

Стихійне лихо зруйнувало 17 будинків і ще 215 було пошкоджено у повіті Вейюань міського округу Нецзян (південно-західна провінція Сичуань). Підземніпоштовхи зафіксували ще в кількох міських округах. Також повідомляється, що спеціалісти перевіряють залізничне полотно на цілісність.

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China’s Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB