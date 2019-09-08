Землетрус у Китаї: є поранені та загиблий. Фото: twitter/therussophile

https://racurs.ua/ua/n126482-zemletrus-u-kytayi-ie-poraneni-ta-zagyblyy-video.html

Ракурс

У Китаї близько 6.42 (1.42 за Києвом) стався землетрус. В результаті інциденту одна особа загинула і ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Магнітуда землетрусу становила 5,4, а епіцентр перебував на глибині 10 км. Про це повідомляють УНН, посилаючись на Центральне телебачення Китаю.

Стихійне лихо зруйнувало 17 будинків і ще 215 було пошкоджено у повіті Вейюань міського округу Нецзян (південно-західна провінція Сичуань). Підземніпоштовхи зафіксували ще в кількох міських округах. Також повідомляється, що спеціалісти перевіряють залізничне полотно на цілісність.

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China’s Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2019

За останній рік у цій провінції зафіксували щонайменше 132 землетруси, магнітуда яких була не менше 3,0. Найбільший з магнітудою 6,2 стався у червні цього року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Філіппінах наприкінці липня землетрус забрав життя вісьмох осіб. До лікарні з різноманітними травмами тоді госпіталізували близько 60 осіб. Стихійне лихо знищило багато житлових будинків та церков.