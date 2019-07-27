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Землетруси на Філіппінах забрали життя восьми людей. Фото: "РБК-Україна"

Землетруси на Філіппінах забрали життя восьми людей (ФОТО)

27 лип 2019, 08:47
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Землетруси на Філіппінах, у районі провінції Батанес, пройшли рано вранці у суботу, 27 липня. Почалися вони близько 04.16 години за місцевим часом (23.16 за київським).

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Два землетруси магнітудою 5,4 і 5,9 бала принесли чимало руйнувань. Як повідомив глава регіону Марілу Кайко, внаслідок стихійного лиха були зруйновані житлові будинки, церкви та інші будівлі. Про це інформує «РБК-Україна» з посиланням на AFP.

За словами представника місцевої поліції, свідками були помічені будівлі, у яких руйнувалися стіни і падали на людей. У такий ранній час багато людей ще спали, і загинули під уламками зруйнованих будинків.

Перший землетрус забрав життя п’ятьох людей. В цілому після стихійного лиха загинули вісім осіб, а постраждали — близько 60-ти. На даний момент на місці події працюють медики і рятувальники, а військові для евакуації постраждалих і відправки припасів задіяли літак.

Землетруси на Філіппінах забрали життя восьми людей. Фото: AFP Photo

Землетруси на Філіппінах забрали життя восьми людей. Фото: НВ

Землетруси на Філіппінах забрали життя восьми людей. Фото: УНН

Нагадаємо, що раніше на початку липня найсильніший за 20 років землетрус стався у Каліфорнії. У результаті стихії, що розбушувалася, економічні втрати склали не менше 1 млрд дол.


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