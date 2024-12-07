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Російські ударні дрони частіше збиваються з курсу після заміни двигунів на китайські, — WP

Російські ударні дрони частіше збиваються з курсу після заміни двигунів на китайські, — WP

7 гру 2024, 09:37
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Санкції Заходу проти рф працюють — американські ЗМІ пишуть, що російські ударні дрони стали частіше збиватися з курсу після заміни серводвигунів на китайські.


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Співрозмовники видання The Washington Post зауважують, що технічні проблеми у зібраних в росії іранських БпЛА Shahed-136, які росіяни називають «Гєрань-2», почали фіксуватися цього року.

Під час різкого повороту вони втрачають контроль, деякі розбиваються, інші ж вирівнюються, але стають легкою здобиччю для української ППО.

Ймовірною причиною цього експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) назвивають заміну серводвигуна, який допомагає регулювати рухи безпілотника в польоті.

Наприкінці 2023 року через складнощі з отримання комплектуючих на тлі санкцій росіяни почали використовувати китайські серводвигуни замість вироблених у Південній Кореї.

Джерело: Ракурс


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