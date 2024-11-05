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Ракурс
Чому ґаджети під час повітряних тривог "переносять" українців у росію, пояснив Генштаб

Чому ґаджети під час повітряних тривог «переносять» українців у росію, пояснив Генштаб

5 лис 2024, 17:51
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Робота РЕБ відображається на ґаджетах, тому під час повітряних тривог ваш телефон показує, буцімто ви перебуваєте у зовсім іншому місці, наприклад в росії.


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РЕБ впливають на дані з супутника, щоб збити російські дрони з курсу. Для цього використовують технологію спуфінгу — підміну координат та симулюють точку, в яку потрібно повернути дрон.

Про те, що під час повітряних атак росіян можливі збої в роботі навігаційних систем та систем точного часу на мобільних телефонах, повідомив 5 листопада Генштаб. GPS-спуфінг застосовують для протидії ворогу.

Наприклад, у багатьох українців під час повітряної тривоги у ніч на 5 листопада GPS-локація могла змінюватися з Києва на Курськ чи Мозир.

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися, — пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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