Почему гаджеты во время воздушных тревог "переносят" украинцев в россию, пояснил Генштаб

https://racurs.ua/n200928-pochemu-gadjety-vo-vremya-vozdushnyh-trevog-perenosyat-ukraincev-v-rossiu-poyasnil-genshtab.html

Ракурс

Робота РЕБ відображається на ґаджетах, тому під час повітряних тривог ваш телефон показує, буцімто ви перебуваєте у зовсім іншому місці, наприклад в росії.

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РЕБ впливають на дані з супутника, щоб збити російські дрони з курсу. Для цього використовують технологію спуфінгу — підміну координат та симулюють точку, в яку потрібно повернути дрон.

Про те, що під час повітряних атак росіян можливі збої в роботі навігаційних систем та систем точного часу на мобільних телефонах, повідомив 5 листопада Генштаб. GPS-спуфінг застосовують для протидії ворогу.

Наприклад, у багатьох українців під час повітряної тривоги у ніч на 5 листопада GPS-локація могла змінюватися з Києва на Курськ чи Мозир.

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.