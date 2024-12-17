Трамп встретился с директором TikTok на фоне предполагаемого запрета платформы в США

https://racurs.ua/n202259-tramp-vstretilsya-s-direktorom-tiktok-na-fone-predpolagaemogo-zapreta-platformy-v-ssha.html

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Дональд Трамп зустрівся з директором TikTok на тлі того, що у США хочуть заборонити платформу. Пр це повідомляє FT.

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Існує обґрунтована ймовірність того, що нова адміністрація призупинить виконання закону або іншим чином спробує пом’якшити його найсерйозніші потенційні наслідки, — йдеться у заяві TikTok.

Закон, який передбачає заборону TikTok, якщо його не продадуть, ухвалили навесні цього року. Він набуде чинності 19 січня 2025 року. Новообраний президент США Дональд Трамп, який заступає на посаду 20 січня, обіцяв «врятувати» застосунок, хоча під час свого першого терміну виступав за його заборону.

Китайський власник ByteDance має час до 19 січня продати TikTok, інакше соцмережу з її 170 млн користувачами в Штатах просто заблокують.

У програному нещодавно позові TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance намагались довести, що зобов’язання продати американську частку застосунку порушує Конституцію. Суд їхню скаргу відхилив. Закон, який передбачає заборону TikTok, якщо його не продадуть, ухвалили навесні цього року.

Трамп не вказав, які механізми він використовуватиме, щоб уникнути заборони TikTok. Деякі експерти відзначають, що закон дозволяє TikTok продовжувати роботу, якщо президент визначить, що Китай більше не контролює платформу. Вони припускають, що Трамп вчинить саме так, пише FT.

Тим часом Єврокомісія почала розслідування проти TikTok через вибори в Румунії.

За європейськими законами, TikTok має оцінювати та помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів. Регулятор перевірить, чи не порушила соцмережа ці норми та як працюють її сервіси політичної реклами та рекомендацій.

Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією.

Ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску незаконно використовував TikTok для просування своєї кампанії та переміг у першому турі виборів президента Румунії. Але суд скасував їхні результати, тож виборчий процес проведуть заново.