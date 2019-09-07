Владимир Цемах, фото: Сергей Нужненко

https://racurs.ua/n126480-obmen-plennymi-ukraina-otkladyvala-peredachu-cemaha-rossii-chtoby-predostavit-vozmojnost-ego.html

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Украина на некоторое время откладывала проведения обмена пленными с Россией, чтобы предоставить возможность допросить Владимира Цемаха.

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Об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока к парламенту страны, сообщает агентство «Укринформ».

Власти Украины пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность допросить Цемаха. Это произошло, — отметил в письме глава нидерландского МИДа.

Отмечается, что Нидерланды просили Украину не отдавать Цемаха как важного свидетеля по делу о сбивании пассажирского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, поскольку есть опасения, что теперь его не удастся привлечь к ответственности.

Блок также сообщил, что правительство Нидерландов на самом высоком уровне несколько раз вело переговоры с украинской стороной с целью не допустить передачи Цемаха, однако Россия настаивала на его передачи.

Правительство глубоко сожалеет, что Цемах был внесен в этот обмен под давлением Российской Федерации, и это означает, что он сейчас находится в России, — отмечается в письме.

В то же время правительство Нидерландов отмечает, что Россия обязана сотрудничать в расследовании катастрофы MH 17 на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года. Эта резолюция была единогласно принята всеми странами-членами Совета Безопасности ООН. Она требует привлечь к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных лиц.

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехт ван де Мосдейк в комментарии агентству отметила, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы Цемах был доступен для возможности задавать ему вопросы как человеку, который представляет серьезный интерес для расследования дела MH17. Однако теперь есть опасения, что после обмена будет сохраняться возможность с ним контактировать.

Напомним, сегодня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными по формату «35 на 35». В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 незаконно удерживаемых Россией политзаключенных.