Володимир Цемах, фото: Сергій Нужненко

https://racurs.ua/ua/n126480-obmin-polonenymy-ukrayina-vidkladala-peredachu-cemaha-rosiyi-schob-nadaty-mojlyvist-yogo.html

Ракурс

Україна на деякий час відкладала проведення обміну полоненими з Росією, щоб надати можливість допитати Володимира Цемаха.

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Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту країни, повідомляє агентство «Укрінформ».

Влада України пообіцяла відкласти обмін на деякий час, щоб надати можливість допитати Цемаха. Це сталося, — зазначив у листі очільник нідерландського МЗС.

Зазначається, що Нідерланди просили Україну не віддавати Цемаха як важливого свідка у справі про збиття пасажирського «Боїнга» рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року, оскільки є побоювання, що тепер його не вдасться притягнути до відповідальності.

Блок також повідомив, що уряд Нідерландів на найвищому рівні кілька разів вів переговори з українською стороною з метою не допустити передачі Цемаха, проте Росія наполягала на його передачі.

Уряд глибоко шкодує, що Цемах був внесений до цього обміну під тиском Російської Федерації, і це означає, що він зараз перебуває в Росії, — зазначається в листі.

Водночас уряд Нідерландів наголошує, що Росія зобов’язана співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH 17 на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 2166 від 21 липня 2014 року. Ця резолюція була одноголосно ухвалена усіма країнами-членами Ради Безпеки ООН. Вона вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у цій трагедії, та забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у рамках зусиль зі встановлення відповідальних осіб.

Прес-секретар голландської прокуратури Брехт ван де Мосдейк у коментарі агентству зазначила, що Нідерланди зацікавлені в тому, щоб Цемах був доступний для можливості ставити йому питання як людині, яка становить серйозний інтерес для розслідування справи MH17. Однак тепер є побоювання, що після обміну залишатиметься змога з ним контактувати.

Нагадаємо, сьогодні між Україною та Росією відбувся обмін полоненими за форматом «35 на 35». До України повернулися 24 полонені моряки та 11 незаконно утримуваних Росією політв’язнів.