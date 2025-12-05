Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили понад 1,2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за добу втратили понад 1,2 тис. осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 178 тис. 610 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 240 осіб. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 396 танків;
- 23 тис. 686 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 843 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 558 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 431 літак;
- 347 гелікоптерів;
- 86 тис. 900 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 24 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 68 тис. 907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 14 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Вчора ворог завдав 61 авіаудар, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 тис. 664 обстріли, зокрема 153 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 480 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:
- Шалигіне Сумської області;
- Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.