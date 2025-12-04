Новини
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські БПЛА знищили російського наземного робота з радянським кулеметом (ВІДЕО)

4 гру 2025, 22:51
999

Захисники України з прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» виявили та знищили російський наземний роботизований комплекс, обладнаний 12,7-мм крупнокаліберним радянським кулеметом НСВ «Утьос».

Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ця пекельна машинка не встигла наробити біди й була знищена ще до того, як добралася до позицій Сил оборони, — наголошують у ДПСУ.

Подія сталася на Торецькому напрямку. Зазначається, що тут пілоти «Феніксу» також систематично винищують малі піхотні групи ворога, які намагаються просунутися в бік Костянтинівки.

Логістика росіян на цьому напрямку перебуває під надійним вогневим контролем наших хлопців: мототехніка, автомобільний транспорт, броньована техніка — усе йде під ніж наших FPV-дронів, — зазначають у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


