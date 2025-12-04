Новини
Ракурс
Знищення російського винищувача, скріншот відео

ГУР знищило у Криму російський винищувач МіГ-29 (ВІДЕО)

4 гру 2025, 16:21
У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України знищили ворожий винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє прес-служба ГУР

4 грудня 2025 року на території військового аеродрому «Кача» в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, — вказано в повідомленні. — У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

У ГУР додали, що продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони рашистів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію.

Джерело: Ракурс


