Знищення російського винищувача, скріншот відео
ГУР знищило у Криму російський винищувач МіГ-29 (ВІДЕО)
У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України знищили ворожий винищувач МіГ-29.
Про це повідомляє прес-служба ГУР
4 грудня 2025 року на території військового аеродрому «Кача» в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, — вказано в повідомленні. — У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
У ГУР додали, що продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони рашистів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію.