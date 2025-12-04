Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
«Подарунок від Санти» — український дрон через отвір у даху знищив замасковану точку зльоту російських БПЛА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210687-podarunok-vid-santy-ukrayinskyy-dron-cherez-otvir-u-dahu-znyschyv-zamaskovanu-tochku-zlotu.htmlРакурс
На Курському напрямку захисники України знищили замасковану точку зльоту російських дронів.
Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Минулої доби оператори дронів на Курському напрямку виявили вже звичну, замасковану точку зльоту БпЛА противника. Не зволікаючи, бійці відправили туди вибуховий FPV-подарунок, який залетів через отвір в будівлі і перетворив ворожу «базу» на мотлох, — розповіли у ДПСУ.