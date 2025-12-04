Новини
Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео

«Подарунок від Санти» — український дрон через отвір у даху знищив замасковану точку зльоту російських БПЛА (ВІДЕО)

4 гру 2025, 15:37
999

На Курському напрямку захисники України знищили замасковану точку зльоту російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Минулої доби оператори дронів на Курському напрямку виявили вже звичну, замасковану точку зльоту БпЛА противника. Не зволікаючи, бійці відправили туди вибуховий FPV-подарунок, який залетів через отвір в будівлі і перетворив ворожу «базу» на мотлох, — розповіли у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


