На Курському напрямку захисники України знищили замасковану точку зльоту російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Минулої доби оператори дронів на Курському напрямку виявили вже звичну, замасковану точку зльоту БпЛА противника. Не зволікаючи, бійці відправили туди вибуховий FPV-подарунок, який залетів через отвір в будівлі і перетворив ворожу «базу» на мотлох, — розповіли у ДПСУ.