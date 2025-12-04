Новости
Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

«Подарок от Санты» — украинский дрон через отверстие в крыше уничтожил замаскированную точку взлета российских БПЛА (ВИДЕО)

4 дек 2025, 15:37
На Курському напрямку захисники України знищили замасковану точку зльоту російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Минулої доби оператори дронів на Курському напрямку виявили вже звичну, замасковану точку зльоту БпЛА противника. Не зволікаючи, бійці відправили туди вибуховий FPV-подарунок, який залетів через отвір в будівлі і перетворив ворожу «базу» на мотлох, — розповіли у ДПСУ.

