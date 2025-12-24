Нацгвардійці знищили ворожий «Солнцепьок» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211086-nacgvardiyci-znyschyly-vorojyy-solncepok-video.htmlРакурс
Підрозділ ударних БПЛА Lasar’s Group знищив російський «Солнцепьок».
Відповідне відео сьогодні, 24 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.
В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А «Солнцепьок», — зазначив він. — Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.
"Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі, — розповів Півненко.
ТОС-1А «Солнцепьок» — важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами. Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд. Загальна вартість такої установки складає біля 8 млн дол. США.