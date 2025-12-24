Знищення російського «Солнцепьока», скріншот відео

Підрозділ ударних БПЛА Lasar’s Group знищив російський «Солнцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 24 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.

В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А «Солнцепьок», — зазначив він. — Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.⁣⁣

⁣"Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі, — розповів Півненко.⁣

⁣⁣ТОС-1А «Солнцепьок» — важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами. Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.⁣⁣ Загальна вартість такої установки складає біля 8 млн дол. США.