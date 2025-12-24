Рашисти пошкодили важливий енергооб'єкт Чернігівщини — знеструмлено десятки тисяч абонентів

Росіяни продовжують атакували енергоінфраструктуру Чернігівщини, фото:

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 грудня, завдали низку ударів по енергоінфраструктурі Чернігівської області.

В результаті є численні знеструмлення. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Зокрема, вдень у компанії повідомили, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі, внаслідок чого знеструмлені абоненти низки населених пунктів району та міста Чернігова.

Пізніше ввечері в обленерго повідомили, що внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі — аварійно знеструмлено десятки тисяч абонентів.