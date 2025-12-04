Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского истребителя, скриншот видео

ГУР уничтожило в Крыму российский истребитель МиГ-29 (ВИДЕО)

4 дек 2025, 16:21
999

У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України знищили ворожий винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє прес-служба ГУР

4 грудня 2025 року на території військового аеродрому «Кача» в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, — вказано в повідомленні. — У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

У ГУР додали, що продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони рашистів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров