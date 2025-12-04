У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України знищили ворожий винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє прес-служба ГУР

4 грудня 2025 року на території військового аеродрому «Кача» в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, — вказано в повідомленні. — У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.