Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Ракурс

Захисники України з прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» виявили та знищили російський наземний роботизований комплекс, обладнаний 12,7-мм крупнокаліберним радянським кулеметом НСВ «Утьос».

Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ця пекельна машинка не встигла наробити біди й була знищена ще до того, як добралася до позицій Сил оборони, — наголошують у ДПСУ.

Подія сталася на Торецькому напрямку. Зазначається, що тут пілоти «Феніксу» також систематично винищують малі піхотні групи ворога, які намагаються просунутися в бік Костянтинівки.