Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Українські БПЛА знищили російського наземного робота з радянським кулеметом (ВІДЕО)
Захисники України з прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» виявили та знищили російський наземний роботизований комплекс, обладнаний 12,7-мм крупнокаліберним радянським кулеметом НСВ «Утьос».
Відповідне відео сьогодні, 4 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Ця пекельна машинка не встигла наробити біди й була знищена ще до того, як добралася до позицій Сил оборони, — наголошують у ДПСУ.
Подія сталася на Торецькому напрямку. Зазначається, що тут пілоти «Феніксу» також систематично винищують малі піхотні групи ворога, які намагаються просунутися в бік Костянтинівки.
Логістика росіян на цьому напрямку перебуває під надійним вогневим контролем наших хлопців: мототехніка, автомобільний транспорт, броньована техніка — усе йде під ніж наших FPV-дронів, — зазначають у ДПСУ.