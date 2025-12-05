Новости
Рашисты за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

5 дек 2025, 08:23
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 178 тис. 610 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 240 осіб. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 396 танків;
  • 23 тис. 686 бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 843 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 558 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
  • 431 літак;
  • 347 гелікоптерів;
  • 86 тис. 900 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 24 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 68 тис. 907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 14 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 61 авіаудар, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 тис. 664 обстріли, зокрема 153 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 480 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Шалигіне Сумської області;
  • Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

Источник: Ракурс


