Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 178 тис. 610 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 240 осіб. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 396 танків;

23 тис. 686 бойових броньованих машин;

34 тис. 843 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 558 одиниць РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

431 літак;

347 гелікоптерів;

86 тис. 900 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 24 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

68 тис. 907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 14 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 61 авіаудар, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 тис. 664 обстріли, зокрема 153 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 480 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Шалигіне Сумської області;

Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.