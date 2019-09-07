Володимир Цемах, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n126472-obmin-polonenymy-niderlandy-vymagaut-u-rosiyi-vydachi-cemaha-zmi.html

Ракурс

Нідерланди офіційно вимагають у Росії видачі Володимира Цемаха — одного з основних свідків у справі про катастрофу малазійського «Боїнга» авіарейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

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Про це повідомляє російське видання The Insider.

Сьогодні Цемах під час обміну полоненими потрапив до Росії на літаку, котрий привіз до країни-агресора осіб, яких Україна погодилася передати Росії в обмін на полонених моряків та політв’язнів.

Зазначається, що офіційний представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання щодо того, чи видасть РФ Цемаха Нідерландам.

Спочатку потрібно визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова (російський омбудсмен — ред.). Коли його правовий статус буде визначений — тоді звертайтеся до нас, — зазначила Захарова.

Водночас Москалькова заявила журналістам, що їй про таку вимогу Нідерландів не відомо і порекомендувала журналістам для уточнення цієї інформації звернутися до російської Генпрокуратури.

Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Згідно з чинним законодавством, він може свідчити по відеозв’язку або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися до Росії, — зазначила російський омбудсмен.

Цемаха, колишнього бойовика так званої ДНР, захопили влітку цього на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Вважається, що він з червня 2014 року до кінця червня 2019 року був «командиром батальйону протиповітряної оборони» в місті Сніжне. Саме з району цього населеного пункту 17 липня 2014 року була запущена ракета, яка збила пасажирський «Боїнг».

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання.