Владимир Цемах, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n126472-obmen-plennymi-niderlandy-trebuut-u-rossii-vydachi-cemaha-smi.html

Ракурс

Нидерланды официально требуют у России выдачи Владимира Цемаха — одного из основных свидетелей по делу о катастрофе малазийского «Боинга» авиарейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

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Об этом сообщает российское издание The Insider.

Сегодня Цемах при обмене пленными попал в Россию на самолете, который привез на территорию страны-агрессора лиц, которых Украина согласилась передать России в обмен на пленных моряков и политзаключенных.

Отмечается, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли РФ Цемаха Нидерландам.

Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова (российский омбудсмен — ред.). Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам, — отметила Захарова.

В то же время Москалькова заявила журналистам, что ей о таком требовании Нидерландов не известно и порекомендовала журналистам для уточнения этой информации обратиться к российской Генпрокуратуре.

Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством, он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию, — отметила российский омбудсмен.

Цемаха, бывшего боевика так называемой ДНР, захватили летом этого на временно оккупированных территориях Донецкой области. Считается, что он с июня 2014 года до конца июня 2019 года был «командиром батальона противовоздушной обороны» в городе Снежное. Именно из района этого населенного пункта 17 июля 2014 года была запущена ракета, которая сбила пассажирский «Боинг».

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.