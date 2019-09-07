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Жертвами поджога в Kyoto Animation стали 35 человек, фото: «Википедия»

Поджог студии аниме в Японии: Kyoto Animation выпустила фильм, в создании которого принимали участие все погибшие сотрудники (ВИДЕО)

7 сен 2019, 16:10
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Японская компания-производитель аниме Kyoto Animation выпустила первый фильм после трагического поджога в июле этого года, унесшего жизни 35 человек.

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Полнометражное аниме Violet Evergarden: Eternity and Auto Memories Doll вышло на экраны по всей Японии в пятницу, его будут демонстрировать до 26 сентября, сообщает телеканал NHK.

Это кинематографическая версия Violet Evergarden — популярного телесериала о разлученных сестрах, которые вновь становятся близкими из-за главного героя, работа которого — писать письма для других.

В компании заявляют, что эта лента была завершена за день до поджога. В ее создании принимали участие все сотрудники, которые погибли или пострадали.

Отмечается, что обычно в титрах аниме указывают только тех сотрудников, которые проработали в компании хотя бы год. Однако на этот раз, по просьбе режиссера, были указаны все, кто участвовал в производстве киноленты.

Имена десяти жертв поджога стали известны примерно через две недели после инцидента, однако окончательный список погибших был объявлен лишь в конце августа.

Напомним, пожар в Kyoto Animation произошел 18 июля. Всего в тот момент в здании находились 70 человек. Причиной инцидента стал поджог, совершенный злоумышленником, который купил 40 л бензина на расположенной рядом автозаправке.

На следующий день в компании заявили, что поджог уничтожил все материалы и компьютеры. Впоследствии стало известно, что удалось восстановить оригинальные цифровые изображения с сервера, который уцелел во время пожара.


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