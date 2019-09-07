В большинстве регионов Украины 8 сентября осадки не ожидаются

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Погода в Украине 8 сентября будет облачной с прояснениями в большинстве регионов. Осадки ожидаются лишь в части западных областей.

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Температура воздуха ночью составит 11−15°, на юге — до 17°, днем — 23−27°, на юге — до 29°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 сентября будет облачной с прояснениями, без осадков. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем — 25−27°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове на протяжении следующих суток ожидаются осадки. Дождь синоптики обещают ночью и днем. Температура ночью составит 12−14°, днем — 23−25°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 27−29°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре следующие сутки также пройдут без осадков. Ночью 13−15°, днем — 27−29°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

В Харькове 8 сентября также пройдет без осадков. Облачно с прояснениями. Ночью температура составит 12−14°, днем — 25−27°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье днем и ночью ожидается дождь. Температура ночью — 14−16°, днем — 23−25°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 сентября будет сравнительно спокойной. Стоит ожидать лишь небольших возмущений, преимущественно в первой половине суток.

Напомним, в августе мощный уран в Киеве затопил улицы и повалил деревья.