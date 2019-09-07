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Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил о возможности проведения второго этапа обмена пленными (ВИДЕО)

7 сен 2019, 14:55
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Владимир Зеленский, президент Украины, предположил, что в недалеком будущем между Украиной и РФ может состояться второй этап обмена удерживаемыми лицами.

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Глава государства не назвал конкретных шагов, но заявил, что власть работает над этим. Об этом Зеленский сообщил после брифинга в аэропорту «Борисполь», транслировали событие украинские СМИ.

Я думаю, что над вторым этапом мы будем серьезно работать, и мы освободим всех наших людей, потому что много наших людей в Крыму. Речь не о годе времени, мы хотим это делать очень быстро, в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем, — заявил президент.

Глава государства отметил, что в ходе обмена были достигнуты все договоренности, которые были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский добавил, что в ближайшее время начнется разведение сил на Донбассе. Сначала это будет Золотое и Петровское, а впоследствии разведения войск и техники по всей территории.

Президент заявил, что все освобожденные в рамках обмена пленными граждане Украины отправятся для прохождения обследования в государственную клиническую больницу «Феофания». Украинский омбудсмен Людмила Денисова добавила, что освобожденные моряки и политзаключенные пройдут реабилитацию после возвращения.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35» между Украиной и Российской Федерацией. Украинских политических заключенных в количестве 11 человек и 24 военнопленных моряков домой доставил президентский борт Ан-148. С освобожденными украинцами в «Борисполе» встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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