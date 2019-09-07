Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126469-zelenskyy-zayavyv-pro-mojlyvist-drugogo-etapu-obminu-polonenymy-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, припустив, що у недалекому майбутньому між Україною та РФ може відбутися другий етап обміну утримуваними особами.

Loading...

Глава держави не назвав конкретних кроків, але заявив, що влада працює над цим. Про це Зеленський повідомив після брифінгу в аеропорту «Бориспіль», транслювали подію українські ЗМІ.

Я гадаю, що над другим етапом ми будемо серйозно працювати, і ми звільнимо всіх наших людей, тому що багато наших людей в Криму. Мова не про рік часу, ми хочемо це робити дуже швидко, найближчим часом. Ми мріємо і працюємо, — заявив президент.

Глава держави наголосив на тому, що в ході обміну було досягнуто усіх домовленостей, які були узгоджені з президентом РФ Володимиром Путіним. Зеленський додав, що найближчим часом розпочнеться розведення сил на Донбасі. Спочатку це буде Золоте та Петрівське, а згодом розведення військ та техніки по всій території.

Президент зазначив, що всі звільнені в рамках обміну полоненими громадяни України відправляться для проходження обстеження у державну клінічну лікарню «Феофанія». Український омбудсмен Людмила Денисова додала, що звільнені моряки та політв’язні пройдуть реабілітацію після повернення.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими за формулою «35 на 35» між Україною та Російською Федерацією. Українських політичних в’язнів у кількості 11 осіб та 24 військовополонених моряків додому доставив президентський борт Ан-148. Зі звільненими українцями у «Борисполі» зустрівся президент України Володимир Зеленський.