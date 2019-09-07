У більшості регіонів України 8 вересня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n126470-pogoda-v-ukrayini-na-8-veresnya-u-bilshosti-regioniv-bez-opadiv-karta.html

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Погода в Україні 8 вересня буде хмарною з проясненнями в більшості регіонів. Опади очікуються лише в частині західних областей.

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Температура повітря вночі становитиме 11−15°, на півдні — до 17°, вдень — 23−27°, на півдні — до 29°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 вересня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, вдень — 25−27°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові протягом наступної доби очікуються опади. Дощ синоптики обіцяють вдень та вночі. Температура вночі становитиме 12−14°, вдень — 23−25°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі доба також мине без опадів. Вночі 13−15°, вдень — 27−29°. Вітер східний, 7−12 м/с.

У Харкові 8 вересня також мине без опадів. Хмарно з проясненнями. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 25−27°. Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вдень та вночі дощитиме. Температура вночі — 14−16°, вдень — 23−25°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 вересня буде порівняно спокійним. Варто очікувати лише на невеликі збурення, здебільшого в першій половині доби.

Нагадаємо, у серпні потужний уран у Києві затопив вулиці та повалив дерева.