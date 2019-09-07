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Жертвами підпалу в Kyoto Animation стали 35 осіб, фото: «Вікіпедія»

Підпал студії аніме в Японії: Kyoto Animation випустила фільм, у створенні якого брали участь всі загиблі співробітники (ВІДЕО)

7 вер 2019, 16:10
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Японська компанія-виробник аніме Kyoto Animation випустила перший фільм після трагічного підпалу в липні цього року, який забрав життя 35 осіб.

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Повнометражне аніме Violet Evergarden: Eternity and Auto Memories Doll вийшло на екрани по всій Японії у п’ятницю, його демонструватимуть до 26 вересня, повідомляє телеканал NHK.

Це кінематографічна версія Violet Evergarden — популярного телесеріалу Violet Evergarden про розлучених сестер, які знову стають близькими через головного героя, робота якого — писати листи для інших.

У компанії заявляють, що ця стрічка була завершена за день до підпалу. У її створенні брали участь всі співробітники, які загинули або постраждали.

Зазначається, що зазвичай в титрах аніме вказують тільки тих співробітників, які пропрацювали в компанії хоча б рік. Однак цього разу, на прохання режисера, були вказані всі, хто брав участь у виробництві кінострічки.

Імена десяти жертв підпалу стали відомі приблизно через два тижні після інциденту, однак остаточний список загиблих був оголошений лише наприкінці серпня.

Нагадаємо, пожежа в Kyoto Animation сталася 18 липня. Всього в той момент у будівлі перебували 70 осіб. Причиною інциденту став підпал, здійснений зловмисником, котрий придбав 40 л бензину на розташованій поряд автозаправці.

Наступного дня в компанії заявили, що підпал знищив усі матеріали та комп’ютери. Згодом стало відомо, що вдалося відновити оригінальні цифрові зображення з сервера, котрий вцілів під час пожежі.


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