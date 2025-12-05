Новини
Наслідки удару російських безпілотників по Харкову 4 грудня, фото: ДСНС

У Харкові ліквідували пожежу після удару російських БПЛА (ФОТО)

5 гру 2025, 08:41
Російські загарбники учора, 4 грудня, ввечері атакували ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ’янському районі Харкова.

Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 кв м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідували, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались пожежно-рятувальні підрозділи, а також піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС, — розповіли у відомстві.

