Наслідки удару російських безпілотників по Харкову 4 грудня, фото: ДСНС

Російські загарбники учора, 4 грудня, ввечері атакували ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ’янському районі Харкова.

Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 кв м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідували, жертв та постраждалих немає.