У Харкові зафіксовано влучання російських безпілотників, фото: «Укрінформ»

Російські безпілотники сьогодні, 4 грудня, ввечері атакували Харків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, зафіксовано прильоти трьох ворожих безпілотників, щонайменше два з них — в Основʼянському районі міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив про серію вибухів в обласному центі.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Користувачі соцмереж повідомляють, що місто було атаковане ударними БПЛА типу «Шахед».