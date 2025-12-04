Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові зафіксовано влучання російських безпілотників, фото: «Укрінформ»

Три російські БПЛА вдарили по Харкову — мер

4 гру 2025, 21:46
999

Російські безпілотники сьогодні, 4 грудня, ввечері атакували Харків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, зафіксовано прильоти трьох ворожих безпілотників, щонайменше два з них — в Основʼянському районі міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив про серію вибухів в обласному центі.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Користувачі соцмереж повідомляють, що місто було атаковане ударними БПЛА типу «Шахед».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів