В Харькове зафиксировано попадание российских беспилотников, фото: «Укринформ»
Російські безпілотники сьогодні, 4 грудня, ввечері атакували Харків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, зафіксовано прильоти трьох ворожих безпілотників, щонайменше два з них — в Основʼянському районі міста.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив про серію вибухів в обласному центі.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.
Користувачі соцмереж повідомляють, що місто було атаковане ударними БПЛА типу «Шахед».