Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти фактично знищили Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафтогаз»
Херсонська ТЕЦ практично знищена — Нафтогаз (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210696-hersonska-tec-praktychno-znyschena-naftogaz-foto.htmlРакурс
Російські загарбники фактично знищили Херсонську ТЕЦ.
Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба «Нафтогазу», опублікувавши фото одного з численних прикладів руйнувань, спричинених російськими ударами.
Росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ. Обстріли відбуваються щодня, але після вчорашнього станція практично знищена, — розповіли у компанії. — На жаль, є постраждалі серед співробітників.
У «Нафтогазі» наголошують, що Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об'єкт, єдине призначення якого забезпечувати теплом будинки містян:
При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це — тероризм.
Нагадаємо, раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що рашисти впродовж останніх днів інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. В результаті пошкоджено приміщення і обладнання станції, ТЕЦ призупинила роботу, без тепла залишилися понад 40,5 тис. абонентів.