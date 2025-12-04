Рашисти фактично знищили Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафтогаз»

Російські загарбники фактично знищили Херсонську ТЕЦ.

Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба «Нафтогазу», опублікувавши фото одного з численних прикладів руйнувань, спричинених російськими ударами.

Росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ. Обстріли відбуваються щодня, але після вчорашнього станція практично знищена, — розповіли у компанії. — На жаль, є постраждалі серед співробітників.

У «Нафтогазі» наголошують, що Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об'єкт, єдине призначення якого забезпечувати теплом будинки містян:

При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це — тероризм.

Нагадаємо, раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що рашисти впродовж останніх днів інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. В результаті пошкоджено приміщення і обладнання станції, ТЕЦ призупинила роботу, без тепла залишилися понад 40,5 тис. абонентів.