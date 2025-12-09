Рашисти атакували об'єкти «Нафтогазу», є пошкодження

Росіяни завдали удару по об’єктах газової інфраструктури, фото: «Нафтогаз»

Російські загарбники сьогодні, 9 грудня, під ранок атакували ударними дронами об'єкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз».

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців, — вказано в повідомленні. — На щастя, постраждалих немає. Водночас зафіксовано пошкодження.

Зазначається, що фахівці компанії та оперативні служби роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об'єктів.

Працівники Нафтогаз зараз займаються ліквідацією наслідків усіх попередніх російських атак на газову інфраструктуру. Дякую кожному і кожній, — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, нещодавній масований обстріл росіяни фактично знищив Херсонську ТЕЦ.