Новости футбола: Украина одолела Литву в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Матч Украина – Литва завершился со счетом 3:0, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n126479-novosti-futbola-ukraina-odolela-litvu-v-otborochnom-matche-chempionata-evropy-2020.html

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Сборная Украины сегодня одолела сборную Литвы в выездном матче чемпионата Европы-2020, который состоялся на стадион Федерации футбола Литвы в Вильнюсе.

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Матч завершился со счетом 3:0. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Футбольный поединок начался в 19.00 по киевскому времени.

Сборная Украины возглавляет группу B отборочного турнира. Литовская команда в этой группе является аутсайдером, занимая последнюю строчку с одним добытым очком уже в четырех матчах.

Также в группе B играют Люксембург, Сербия и Португалия.

Первыми в ворота литовцев уже на седьмой минуте матча попал Александр Зинченко, реализовав удачный пас Ромеро Марлоса.

На 27-й минуте Марлос удвоил преимущество команды «сине-желтых».

На 62-й минуте Руслан Малиновский результативно пробил в правый нижний угол, воспользовавшись передачей Романа Яремчука.

Стоит отметить, что во время этого матча украинские футболисты чувствовали себя как дома, имея бешеную поддержку трибун. Так, примерно 2 тыс. украинцев прибыли в Вильнюс, чтобы поддержать национальную сборную.

Напомним, молодежная сборная Украины в этом году стала чемпионом мира по футболу, победив сборную Южной Кореи со счетом 3:1.