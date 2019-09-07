Бессонница во взрослом возрасте связана с детскими поведенческими проблемами

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Причину возникновения бессонницы во взрослом возрасте установили австралийские ученые из Университета Флиндерса (Аделаида).

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Оказалось, что бессонница у взрослых людей связана с поведенческими проблемами в детстве и подростковом возрасте, такими как агрессия, повышенная раздражительность, вандализм или издевательства над сверстниками. Об этом сообщает издание «N+1» со ссылкой на статью в журнале JAMA Network Open.

Ученые использовали данные популяционного исследования United Kingdom 1970 Birth Cohort Study, которое собирало данные о жителях Великобритании, родившихся в 1970 году.

Ученые сосредоточились на поведенческих проблемах участников в возрасте пять (более 8 тыс. человек), десять (почти 10 тыс. человек) и 16 (7,6 тыс. человек) лет.

Наличие у них бессонницы во взрослом возрасте исследователи устанавливали с помощью личных опросов, которые проводились, когда участникам эксперимента исполнялось 42 года.

Оказалось, что проблемы со сном чаще наблюдались у тех испытуемых, кто имел поведенческие проблемы в детстве — независимо от возраста, в который они наблюдались.

По сравнению с теми участниками эксперимента, поведение которых в пятилетнем возрасте характеризовалось как «нормальное», люди, у которых наблюдались тяжелые поведенческие проблемы, на 39% чаще имели проблемы со сном. Также на 29% процентов чаще они, кроме бессонницы, жаловались на то, что не чувствуют себя после ночного сна отдохнувшими (однако эта корреляция ни была статистически значимой, отмечают исследователи).

Среди испытуемых, у которых в 16 лет обнаруживались небольшие или серьезные поведенческие проблемы, бессонница также наблюдалась значительно чаще.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что поведенческие проблемы в детстве и подростковом возрасте следует рассматривать как возможный фактор риска появления проблем со сном во взрослом возрасте и отталкиваться от этого, ища способ уменьшения риска развития бессонницы у взрослых.

Напомним, британские ученые установили, что недостаток сна влияет на производительность больше, чем алкоголь и сигареты.