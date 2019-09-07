Безсоння у дорослому віці пов’язане з дитячими поведінковими проблемами

https://racurs.ua/ua/n126478-prychynu-vynyknennya-bezsonnya-v-doroslomu-vici-vstanovyly-avstraliyski-ucheni.html

Ракурс

Причину виникнення безсоння у дорослому віці встановили австралійські учені з Університету Фліндерса (Аделаїда).

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Виявилося, що безсоння у дорослих людей пов’язане з поведінковими проблемами в дитинстві та підлітковому віці, такими як агресія, підвищена дратівливість, вандалізм чи знущання над однолітками. Про це повідомляє видання «N+1» з посиланням на статтю в журналі JAMA Network Open.

Учені використовували дані популяційного дослідження United Kingdom 1970 Birth Cohort Study, котре збирало дані про жителів Великої Британії, які народилися в 1970 році.

Учені зосередилися на поведінкових проблемах учасників віком п’ять (понад 8 тис. осіб), десять (майже 10 тис. осіб) та 16 (7,6 тис. осіб) років.

Наявність у них безсоння у дорослому віці дослідники встановлювали за допомогою особистих опитувань, котрі здійснювалися, коли учасникам експерименту виповнювалося 42 роки.

Виявилося, що проблеми зі сном найчастіше спостерігалися в тих піддослідних, хто мав поведінкові проблеми в дитинстві — незалежно від віку, у який вони спостерігалися.

У порівнянні з тими учасниками експерименту, поведінка яких у п’ятирічному віці характеризувалося як «нормальна», люди, у котрих спостерігалися важкі поведінкові проблеми, на 39% частіше мали проблеми зі сном. Також на 29% відсотків частіше вони, крім безсоння, скаржилися на те, що не відчувають себе після нічного сну відпочилими (однак ця кореляція не була статистично значущою, зазначають дослідники).

Серед піддослідних, у котрих у 16 років виявлялися невеликі чи серйозні поведінкові проблеми, безсоння також спостерігалася значно частіше.

Тож дослідники дійшли висновку, що поведінкові проблеми у дитинстві та підлітковому віці слід розглядати як можливий фактор ризику появи проблем зі сном у дорослому віці й відштовхуватися від цього, шукаючи спосіб зменшення ризик розвитку безсоння в дорослих.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що брак сну впливає на продуктивність більше, ніж алкоголь і сигарети.