Обмен пленными: в «Феофании» пообещали, что родственникам освобожденных позволят разместиться рядом

Больница «Феофания», фото: «Факты»

https://racurs.ua/n126477-obmen-plennymi-v-feofanii-poobeschali-chto-rodstvennikam-osvobojdennyh-pozvolyat-razmestitsya.html

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В столичной больнице «Феофания», где находятся политзаключенные, доставленые сегодня в Киев в рамках проведенного между Украиной и Россией обмена пленными, позволят разместиться рядом.

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Соответствующие условия уже созданы. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главного врача медучреждения Андрей Строкань, сообщает агентство «Укринформ».

Он также заверил, что медики сделают все необходимое для диагностики, реабилитации и лечения освобожденных.

Все необходимое у нас есть, — подчеркнул Строкань.

В «Феофании» находятся 11 освобожденных украинцев. Остальные освобожденные по обмену пленные — это военные моряки, которых вместе с их родными доставили в военный госпиталь в Киеве.

Сегодня Украина и Россия обменялись пленными по формуле «35 на 35». Среди перечня освобожденных политзаключенных — Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Напомним, подозреваемый в Украине в государственной измене бывший главный редактор издания РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский пообещал, что вернется в нашу страну, чтобы «доказать свою невиновность». Однако точной даты он еще не готов назвать.